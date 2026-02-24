渣打CFO突跳槽　主席羅睿思︰同時由內部及外部尋覓最佳接任人選

渣打(2889)公佈去年全年業績，新主席Maria Ramos羅睿思首次出席業績會。對於市場關注的行政總裁及財務總監等管理層接任，她表示，董事會會定期有所相關檢視，包括會從內部考慮合適人選接任，但也會從集團以外去尋找，以務求有最好的候選人。

渣打財務總監杜智高（Diego De Giorgi）日前突然離任，跳槽美國另類資產管理巨頭阿波羅全球管理Apollo，其本身作為渣打潛在的行政總裁繼任人，令市場有所憂慮，導致股價一度連日下挫。

羅睿思強調，現任行政總裁溫拓思（Bill Winters）工作表現非凡，持續為集團業績作出貢獻。他目前沒有合同需要續約，他會繼續在渣打參與今年5月舉辦的渣打資本市場活動，屆時將闡述渣打未來策略。

香港為重要市場 是業務增長及機遇來源地

另外，羅睿思表示，對自己帶領的董事會及管理層，會設立相關目標，而去年業績表現也是集團策略的成果。

羅睿思又表示，自己去年5月後上任首站外訪地便是香港，因為香港是渣打重要的市場，是最大市場，也是業務增長及機遇等重要來源地，這裡是通往多元化國際網絡市場的出入口。她個人經常性到訪香港，也預計管理層會在今年5月聚集香港舉辦資本市場活動。