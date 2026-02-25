香櫞突襲SanDisk ！　華爾街大淡倉警告「頂部無聲」

「大淡倉」突然出手做空儲存器大牛股。美東時間2月24日，華爾街知名做空機構香櫞稱正在做空閃迪﹙SanDisk ﹚，並直言警鐘不會在頂部敲響。

受此影響，閃迪股價巨震。盤中大跳水後又一度拉升轉漲，最終收跌4.2%報638.52美元，現市值為942.46億美元。今年來，該股漲勢迅猛，年初迄今已經累計漲幅約170%。

三大看空理由

香櫞直言繁榮只是「海市蜃樓，「供應幻象」掩蓋周期危機」。

該機構提出了做空的三大理由：三星的競爭威脅、閃迪長期投資者西部數據的減持、周期見頂的歷史規律。

香櫞認為，三星對閃迪構成致命威脅。三星作為行業龍頭，一旦產能和良率修復、向高端SSD市場放量，當前的「緊缺」可能迅速消失。

另外，香櫞犀利評論閃迪的長期股東西部數據(Western Digital)近期以低於當前市價約25%的價格出售了大量持股。

「電視嘉賓還在拍桌子，把散戶趕進牛欄，但長期股東西部數據早已悄悄出貨。問問自己為什麼？因為他們知道周期正在逼近頂峰，他們不會等鐘聲敲響。」

該機構還指出，市場正在將強周期的NAND存儲公司按具備長期護城河的AI核心資產定價，存在明顯錯配。

「市場把閃迪像英偉達（NVDA）那樣定價。但有一個問題：英偉達有護城河，閃迪是賣大宗商品。」其指出，NAND本質仍是高度依賴供給的商品行業，歷史上多次在高毛利階段迎來周期見頂。

香櫞強調，做空閃迪不是追跌，而是提前佈局周期調整。當市場意識到「短缺只是產能瓶頸」，價格可能已經開始回落。當庫存回補完成，周期邏輯將重新主導股價。

市場的分歧

值得一提的是，就在香櫞高調唱空的同時，SK海力士則在高呼「存儲全面進入賣方市場」。

稍早前，SK海力士在高盛電話會上釋放強烈信號稱，在AI需求爆發與供應瓶頸的共振下，存儲價格上漲已成定局。公司透露，目前DRAM及NAND庫存僅剩約4周，且沒有任何客戶能完全滿足需求。

對於香櫞狙擊閃迪一事，有市場分析指出，香櫞的做空邏輯抓住了周期股的要害，但時機可能早了約兩年。

部分投資者則認為，AI驅動的結構性需求增長可能在一定程度上平滑傳統的周期性波動，當前的短缺並非完全是「幻象」。閃迪主力提供NAND快閃儲存解決方案，應用範圍包括智能手機、個人電腦（PC）、平板電腦、汽車應用、穿戴式裝置及數據中心等。

此前公司指出，AI在PC及智能手機市場滲透加深，是推動該分部增長的主要動力，因為支援生成式AI的裝置需要更高儲存容量以處理本地AI任務。

分析師預測，閃迪收入將在本財年由去年約73.6億美元大幅增加一倍以上，並在下一財年再錄得顯著升幅。

同時，在供應緊張帶動下，NAND價格今年季度內或上升55%至60%，遠高於早前估計的33%至38%，而需求預期至2028年前將較2024年水平增加近3倍。

在價格及需求同時利好的情況下，市場預期閃迪本財年的每股盈利將按年飆升約1220%，至39.45美元，並在下一財年接近再倍升。

若保守假設2028財年盈利再增長約25%，每股盈利有機會在未來三年升至約95美元。