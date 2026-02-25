日本政府提名兩再通脹主義者成央行政策委員　市場人士明言感驚訝

日本政府提名兩位再通脹主義學者加入日本央行政策委員會，加劇市場猜測高市將對央行迅速提高利率持謹慎態度。



日本政府周三（25日）提名青山學院大學教授佐藤綾野（Ayano Sato）和中央大學教授淺田統一郎（Toichiro Asada）為候選人，接替即將卸任的審議委員野口旭（Asahi Noguchi）和中川順子（Junko Nakagawa）。野口任期將於3月結束，中川任期則將於6月結束。

這是首相高市早苗首次有機會直接影響央行9人貨幣委員會的運作。通過選擇兩名支持刺激政策的候選人，高市似乎是在追隨安倍晉三的腳步。安倍擔任首相期間，曾大量提名再通脹主義者進入央行貨幣政策委員會。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

市場人士對提名感驚訝

瑞銀證券日本公司首席經濟學家Masamichi Adachi表示驚訝，指二人都是徹頭徹尾的再通脹主義者。「在面臨日圓疲軟和通脹問題，人們都在討論進一步加息的時候，高市選擇這兩位候選人，就能感受到她強烈的立場」。

認識二人的前央行委員原田泰（Yutaka Harada）表示，兩位學者都認為從貨幣和財政兩方面支持經濟都很重要，又指出兩位學者可能認為，在通脹數據預期放緩的情況下，很難找到繼續加息的理由。他補充，新成員最初不太可能左右委員會的意見，但隨著時間的推移，他們的想法或會開始引起其他成員的共鳴。

至於澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong表示，市場可能認為，兩位接任者或會比即將卸任的成員持有略為鴿派的政策立場，但日圓的拋售幅度非常有限，長期日本國債債殖利率的波動也較為溫和，意味市場並不太擔心高市會干預日本央行政策。