財政預算案2026│金發局︰支持政府推動「金融+」策略

香港金融發展局（金發局）表示，歡迎2026-27年度財政預算案中提出的措施，進一步增強香港作為全球金融中心的優勢。金發局支持政府推動「金融+」策略，對接「十五五」規劃，配合國家發展大局，尤其是深化內地合作及強化香港作為國際跨境金融聯繫樞紐的獨特角色。

金發局主席洪丕正先生表示：「金發局歡迎財政預算案從多方面提升香港金融市場的競爭力。我們支持建設更全面的債券市場，包括透過多樣化的債務工具吸引耐心資本，並建立有效的孳息曲線。此外，香港家族辦公室的生態系統持續增長令人感到鼓舞，金發局將與香港財富傳承學院繼續攜手支持香港作為領先的財富管理中心之長遠發展。」

預算案提出的關鍵措施，涵蓋推進人民幣國際化1、透過發行較長期債券以促進香港債券市場發展，以及發展房地產投資信託基金市場2，這些措施均與金發局研究重點高度吻合。預算案中針對推進資本市場現代化的措施，與金發局近期提出的強化香港資本市場領導地位的策略方向一致3。透過一系列針對性政策，以進一步推動金融生態系統現代化，改革上市制度及促進海外發行人二次上市的舉措，預算案展現當局對建立深厚且具流動性的市場的承諾。

金發局行政總監董一岳博士表示：「要繼續成為新一代企業的首選上市地，香港的上市制度必須與全球商業模式的演變同步進化。政府主動承諾檢討同股不同權架構，能確保我們可以吸引高增長及創新企業來港上市。此外，加強商品交易將為期貨市場帶來強大的乘數效應，進一步鞏固香港作為綜合性國際金融中心的地位。」

金發局讚揚預算案中有關透過優化稅制以促進香港資產及財富管理發展的建議。其中部分建議措施，包括在稅務方面為單一投資者基金提供便利，與金發局此前的建議相符4。結合吸引家族辦公室落戶、探索藝術融資機會和推動人才發展的政策，這些措施有助鞏固香港作為區域財富管理中心的地位。