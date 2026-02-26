離岸人民幣兑美元報6.8538元　較周二紐約尾盤漲255點

撰文：格隆匯
出版：更新：

人民幣持續強勢，周三（2月25日）紐約尾盤離岸人民幣（CNH）兑美元報6.8538元，較周二紐約尾盤漲255點，日內整體交投於6.8821-6.8511元區間。

