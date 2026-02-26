港股去年交投大增　港交所陳翊庭料今年勢頭持續　續推進上市改革

港交所（0388）行政總裁陳翊庭在業績會上表示，過去兩年交易所在提升股票市場流通量及新股方面都有不俗表現，收入及其他收益以及溢利已連續第二年創新高，全年日均成交額按年增長九成至近2,500億元。

她表示，宏觀經濟不明確，全球投資者需要分散投資，因此（投資）「推」來香港，而本港金融市場自身充滿機遇，從而「拉」動資金來港，她相信今年勢頭會持續，市場日均成交額走勢感到非常正面。

爭取盡快推「零日」期權

陳翊庭補充，注意到近期全球投資者多元化需求持續上升，因此未來將專注於建設多元資產生態圈，以提升本港市場競爭力。

港交所市場主管余學勤指，未來除債券ETF外，港交所亦可能會推出固定收益ETF，期貨市場預期亦會有更多新產品登場，包括每周及每月股票期權等。

對於港交所將在今年上半年推出恒指「零日期權」合約，即在交易當日即到期的期權合約產品，他透露正在推進有關工作，爭取可盡快推出市場。

2026年2月26日，立法會財務委員會開會，討論新一份財政預算案，財政司司長陳茂波出席。（立法會）

持續推進上市改革 至今難言會否推新上市章程

此外，財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》中提到，當局已要求港交所檢視相關上市規定，以便利和吸引更多航天企業來港上市。

陳翊庭回應指，自2018年起港交所持續改革上市制度，以滿足不同公司需求，目前難言未來是否會推「18D」上市章程，但會持續推進上市改革。

至於有傳港交所正考慮擴大保密上市申請範圍，陳翊庭表示，交易所一直就上市門檻、流程、上市要求及持續合規要求等各方面有全方位考量，待時機成熟時將會進行市場諮詢。