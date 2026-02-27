受記憶晶片短缺影響　IDC料今年智能手機市場出貨量縮12.9%

研究機構IDC去年12月底已預告智能手機及電腦，恐受記憶晶片短缺危機影響，最新認為情況已顯著惡化，預期全球今年智能電話市場下跌12.9%，恐有史以來最大跌幅。

IDC報告又指出記憶晶片供應鏈引發一場海嘯式衝擊，其連鎖反應正蔓延至整個消費電子行業，未來售價100美元以下的智能手機不會賺到錢。



IDC高級研究總監Nabila Popal表示，隨着去年底DRAM和NAND記憶體價格上漲擔憂加劇，PC和智能手機生產商紛積極採取措施，試圖提前應對問題，如最近發布上季PC和手機出貨量錄顯著增長，趨勢將於今季持續，因OEM廠商爭取在記憶體和儲存卡價格上漲全面生效前交付產品，現預計首季PC出貨量將遠高於去年11月預測，但手機出貨量則跌6.8%，料第二季開始出貨量急跌。

2025年2月8日，比利時布魯塞爾，ChatGPT的人工智能手機應用程式與其他AI聊天機械人應用程式一起出現在手機屏幕上。（Getty）

IDC目前預計今年全球手機出貨量約11.2億部，銷售額料跌0.5%，料明年錄輕微增長1.9%，2028年迎來5.2%強勁反彈。相信今年晶片供應仍充滿挑戰，明年情況持續，今年下半年記憶體價格將持續上升，但增幅或將放緩，惟仍持續高企，未有跡象返回2025年水平。由於記憶晶片價格高企，令100美元以下的細分市場（目前出貨約1.71億部）永遠失去經濟效益。

從區域來看，IDC認為，中東和非洲地區出貨量降幅將最大，按年減20.6%，而全球最大的兩個市場，即中國和亞太地區（不包括日本和中國）預計分別下降10.5%和13.1%。隨著危機在2027年中期開始趨於穩定，IDC預測當年將出現2%的溫和復甦，隨後在2028年將出現更強勁的反彈，年增5.2%。