長和再控訴！　批巴拿馬政府強取港口公司財產　破壞正當法律程序

巴拿馬報章《La Prensa》日前稱，巴拿馬檢察官正對長和(0001) 旗下﹑巴拿馬運河兩端港口營運的巴拿馬港口公司(PPC)辦公室執行搜查令，並將文件裝箱運走。而巴拿馬政府早前已將兩個貨櫃碼頭控制權移交予第三方。長和最新發公告控訴，狠批巴拿馬政府強取港口公司財產，破壞正當法律程序。



圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

指巴拿馬政府推進接管 不惜破壞正當法律程序

巴拿馬港口公司最新發公告，巴拿馬政府昨日(26日)採取更為極端的行動，在未有任何通知的情況下，強行闖入一個私人儲存設施，並強取屬於巴拿馬港口公司的財產；該設施內存放專有資料及就進行中的法律程序所整理並受法律特權保護的材料。上述行為顯示，巴拿馬政府在推進接管行動中，不惜破壞正當法律程序。

公司另指，巴拿馬政府於過去一年，尤其於過去一周內的所作所為，已清楚顯示外國投資者無法依賴巴拿馬政府的法律或合約制度。這些官員日復日漠視法治原則，一如昨日巴拿馬政府採取的最新行動，強行霸佔並接管巴拿馬港口公司的資產。

巴拿馬港口公司及其投資者早已多次向巴拿馬政府明確表達，強烈反對政府非法接管公司的貨櫃碼頭，以及非法佔用及強取公司資產，包括屬於專有及受法律保障的資料。巴拿馬港口公司亦曾明確要求巴拿馬政府建立清晰的協調機制，就存取、保管及保障私人企業之專有及受法律保護資料事宜作出規範，包括與貨櫃碼頭營運無關的資料。

李澤鉅。（資料圖片）

指控巴拿馬政府散布失實資訊

公告又稱，巴拿馬政府每日散布失實資訊，企圖轉移視線，以強行接管巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，以及佔用巴拿馬港口公司資產的行動，掩飾其因違法、不透明且缺乏協調而造成的惡果。巴拿馬政府至今仍繼續進行違法行動，並發表嚴重損害巴拿馬港口公司及其投資者權益的失實言論。

公告續指，巴拿馬政府所作出的行動和言論，清楚印證了以下一系列關乎巴拿馬政府行為的根本事實。各項行動顯示，巴拿馬政府未能遵守其在憲法、契約法與國際法層面所承擔的義務，包括關乎投資保障、正當法律程序，以及法律安定性等方面。

巴拿馬港口公司及其投資者特此明確表示，就此等由巴拿馬政府一手造成的危機，持續保留一切相關權利。