3月或成國產手機價格分水嶺　今年手機行業將迎首輪價格普漲

2026年或將成為中國手機市場的一個特殊年份——全行業將迎開年首輪價格普漲。受供應鏈成本持續上漲影響，從3月初開始，中國手機市場新品和部分老款機型的價格都將陸續上調，很可能成為近五年來中國手機市場規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體調價。

內媒引述業內人士透露，目前OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、榮耀等品牌已完成漲價方案的敲定，部分線下和線上渠道已收到調價通知。值得注意的是，3月將成為價格走勢的關鍵節點。此前發布的機型價格波動相對温和，但3月之後上市的新品，售價最低漲幅將超千元，部分旗艦機型漲幅或達2000元以上。

從成本端看，內存晶片等核心元器件價格持續走高，是驅動本輪漲價的主要因素。供應鏈最新數據顯示，當前智能手機存儲晶片採購成本較去年同期已上漲超過80%，且仍未見放緩跡象。 市場研究機構Counterpoint Research指出，2026年全球智能手機均價預計按年上漲近7%，而中國市場的漲幅將更為顯著。IDC數據也顯示，同配置機型相比2025年價格上漲300至1000元不等，大存儲版本漲幅更為突出。據業內人士分析，隨着內存成本的頻繁波動，2026年中國手機市場或將面臨歷史上首次一年內多次上調價格的局面，消費者購機門檻恐將持續抬升。