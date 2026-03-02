伊朗局勢｜港股半日跌420點　美團及阿里跌逾2%【持續更新】

隨著美國及以色列於上周六（28日）空襲伊朗，並且導致伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。中東局勢升溫打擊投資者情緒，拖累港股今日（2日）低開324點，其後跌幅曾擴大逾700點。



【12:21】港股半日跌420點

港股半日跌420點，報26209點，國指跌120點，報8738點，科指跌107點，報5030點。

金融股表現疲弱，港交所（0388）跌1.2%，滙豐（0005）跌3.5%，報142.2元，渣打（2888）跌4.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升2.7%，中午收市報97.5元。

科技股方面，美團（3690）跌2.9%，阿里（9988）跌2.7%，騰訊（0700）跌0.3%。

油股方面，中海油（0883）升3.8%，中石油（0857）升1.4%。

信義玻璃（0868）受惠於末期息增加115%帶動，逆市升11.4%，報11.56元。

【11:02】港股曾跌逾400點

港股跌幅一度擴大至逾700點，並且失守26000點，低見25882點。

恒生指數最新報26005點，跌624點，國指最新報8671點，跌187點，科指跌152點，報4985點。

【10:13】港股跌幅擴至逾600點

恒生指數最新報26010點，跌620點，國指跌184點，報8675點，科指跌128點，報5009點。

科技股捱沽，阿里（9988）跌4.1%，美團（3690）跌3%，騰訊（0700）跌1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌3.9%，渣打（2888）跌4.5%。

金礦股方面，紫金（2899）跌1.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）逆市升1.5%。

【09:25】港股低開324點

恒生指數最新報26305點，低開324點；國指最新報8771點，低開88點，科指最新報5046點，低開91點。

中東地區區勢升溫，推高油價，刺激油股上揚，中海油（0883）升5.1%，報26.6元，創逾1年新高。中石油（0857）升5.9%，中石化（0386）升2.4%。

黃金同樣獲投資者追捧，金價上揚帶動金礦股高開，紫金（2899）高開2.5%，招金（1818）升3.2%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）跌1.9%，阿里（9988）跌2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開3.3%，報142.5元，港交所（0388）跌1.6%。