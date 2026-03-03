更智能奧運世代降臨｜阿里雲端AI顛覆觀賽體驗　冬奧數碼化升級

隨著全球數字化轉型的趨勢發展，國際體壇盛事奧林匹克運動會正迎來由人工智能（AI）驅動的全方位提升。阿里巴巴集團旗下的數字技術與智能骨幹業務阿里雲，與國際奧林匹克委員會（IOC）及奧林匹克廣播服務公司（OBS）緊密合作，為 2026 年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會（意大利冬奧會）及冬季殘奧會，大規模引入領先的雲端與AI技術。阿里雲的雲端AI技術為奧運帶來了觀賽體驗、賽事資訊傳播、及奧運內容歸檔、互動體驗、辦賽城市交通管理等多方面的革新，為歷史悠久的奧林匹克運動會迎來智能時代。



尖端AI技術革新觀賽體驗 剖析技術細節

為全面提升觀眾在 2026 年冬奧會的觀賽體驗，阿里雲升級即時360 度回放系統。由AI演算法驅動的即時360度回放系統，能夠在短短15至20秒內完成關鍵時刻的三維重建，以流暢的鏡頭運動和頻閃視覺效果，為觀眾帶來身歷其境的沉浸式回放體驗，這項技術已應用於冰球、花式滑冰、跳台滑雪等17個分項賽事。

升級后的即時360 度回放系統新增「時空切片」功能，能在單一畫面中呈現運動員連續的多個動作階段，使觀眾能夠精準分析其技術細節與表現軌跡。透過這些前所未有的深入視角，國際奧委會與阿里雲的此項合作正推動奧運轉播從傳統模式邁向更智能、更細緻的嶄新時代。

與此同時，奧運史上首次使用大語言模型技術打造的「奧運AI」（Olympic AI），由阿里巴巴Qwen模型驅動。透過嵌入IOC官方網站的AI助手，提供多語言對話及即時賽事資訊等服務，讓全球粉絲能夠更便捷地獲取官方奧運內容，建立直接、即時的連繫與互動。

此外，IOC已於國家奧委會（NOC）專用安全門戶平台上，推出由阿里巴巴Qwen驅動的AI助手。讓參與計劃的NOC人員，透過自然語言查詢，快速定位所需文件、政策與補助指南，並提供內置多語言翻譯功能。

阿里巴巴Qwen驅動的AI助手。

奧運智能內容處理 優化製作效率

今屆冬奧會全面導入由阿里Qwen 大語言模型驅動的一系列智慧內容處理技術，實現了奧運內容資產的智能轉化與傳承。其中，OBS將Qwen引入媒體自動描述系統（AMD），能夠自動識別賽事關鍵時刻、生成描述並在數秒內為影片內容添加標籤，大幅減少了OBS團隊的人手處理時間，並大幅提升了系統的檢索能力。OBS團隊透過自然語言查詢便可快速獲得相關賽事片段，能夠更快、更有效地製作和發佈內容。

此外，升級後的「體育AI」（Sports AI）雲端媒體存檔解決方案，現已管理超過8PB的歷史奧運媒體內容。它結合AI標籤與Qwen驅動的對話式搜尋功能，將龐大的奧運檔案庫轉化為易於檢索、可持續演化的知識庫，不僅提升了奧運歷史資料的長期價值，更為未來的內容再利用和商業化潛力奠定基礎，確保奧運珍貴時刻的傳承。

雲端轉播提升效率 大幅降低成本

今屆冬奧會標誌著奧運轉播進入以雲端傳輸為核心的全新標準時代。由阿里雲提供基礎設施支援，三大核心技術正在革新轉播行業。首先，奧運雲直播（OBS Live Cloud）已成為遠程傳輸的主要運作方式，支援全球42家轉播機構，提供多達442條高質直播視頻訊號。此舉透過取代傳統的衛星及專線，大幅實現了降低成本、縮短部署時間，並顯著提升了轉播的靈活性與韌性。

奧運雲直播（OBS Live Cloud）

其次，OBS 奧林匹克視頻播放器（OVP）首次利用阿里雲基礎設施提供高清直播能力，這使得小型轉播機構無需巨額前期投入，即可享有專業級的轉播技術，有效擴大了轉播市場的參與者範圍。另外，OBS Content+ 平台將超過5,000條「即用型」數字資產高效發佈至全球，配備的先進探索工具進一步提升了內容製作和發佈的效率。

雲端轉播大幅減少了實體設施規模，米蘭科爾蒂納冬奧會國際轉播中心規模較 2022 北京冬奧縮減25%，較 2018 平昌冬奧更縮減了30%。同時，先進AI解決方案進一步提升直播製作流程，例如媒體自動描述系統（AMD）在賽事期間處理了391場賽事的直播訊號；而持權媒體（MRHs）可使用由阿里雲即時 360 度回放系統捕捉及製作的 4,198 段關鍵時刻精彩視頻片段。總體而言，雲端轉播不僅在營運層面實現了高效節流，更在技術和商業模式上賦予奧運轉播更大的彈性與包容性。

實踐可持續、高效、智能的奧運體驗

阿里雲憑藉人工智能驅動的可持續發展解決方案及高效節能的雲端基礎設施，協助今屆冬奧會實現精準的碳排放監測與分析，為未來主辦城市打造更低碳、更綠色的奧運模式提供了新標準。其核心應用包括升級版能源數據管理系統，用於實時監控能源使用與碳排放，並結合由 Qwen 大語言模型支持的智能客服機器人，讓數據查詢更即時便捷。此外，阿里雲亦部署了可自動識別與處理能源異常的數字化追蹤系統，以及一套專注於環境評估與社區長遠效益的可持續發展平台，從數據層面推動綠色奧運的實踐。

為提升營運效率，冬奧會首次引入基於阿里雲低延遲直播技術的先進視像裁判輔助系統（Video Adjudication），透過同步管理多路視頻訊號，協助裁判識別犯規並提供即時仲裁回放，以提高裁判精準度。同時，建基於阿里雲的交通管理系統（TMS），無縫連接廣泛分佈的賽區場館，為奧運相關人員提供精準的出行保障，已有超過80,000名使用者透過交通應用程式獲得個人化行程規劃及即時交通資訊更新。

阿里巴巴「Wonder on Ice」亮相2026年米蘭科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會 (左起， 阿里巴巴集團主席蔡崇信，國際奧林匹克委員會主席Kirsty Coventry)

AI 虛擬零售體驗 引領未來購物新形態

在冬奧會期間，阿里巴巴集團於米蘭斯福爾扎城堡廣場打造「阿里巴巴米蘭·阿里廊」（Alibaba Wonder on Ice, AWI）互動公共裝置，向全球展示AI虛擬零售的未來形態。該展覽的核心技術是「AI 導覽的個人化旅程」，透過AI Agent根據訪客的偏好策劃專屬行程、即時生成虛擬形象，並提供服裝、香氛、妝容等專屬建議，成功將虛擬零售融入實體空間，體現了AI如何因應個人喜好打造沉浸式數碼零售。

阿里巴巴米蘭·阿里廊（AWI）於意大利冬奧會以及冬季殘奧會期間（3月6日至15日）對外開放。

今次展覽重頭戲是由AI導覽的體驗之旅，將虛擬零售融入實體空間。

同時，AWI亦公佈了「阿里雲米蘭冬奧會全球 AIGC 大賽」的評選結果，這是全球首個奧運粉絲AI互動項目，成功將最新的AI生成內容（AIGC）技術與奧運熱情相結合。這項靈活的互動體驗，透過創造高度個人化的數碼旅程和公眾參與，為奧運周邊產品和品牌銷售開創了全新的沉浸式商業模式，標誌著奧運合作夥伴不再局限於賽事技術支援，而是積極搶佔公眾數字商機，確保奧運時刻在商業層面的智能轉化。

