港滬就數字化賦能貨運貿易及金融等領域深入合作

金管局、上海市數據局與國家區塊鏈技術創新中心今日（2日）宣布已共同簽署《滬港貨運貿易及金融數字化合作備忘錄》，以進一步推動滬港兩地在數字化賦能貨運貿易及金融等領域的深入合作，發揮香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」以促進內聯外通的獨特優勢，支持上海通過香港與國際數據生態圈聯接。



根據《合作備忘錄》，金管局、上海市數據局與國創中心將共同研究數碼科技與應用的創新合作，推動數碼科技在貨運貿易、金融等領域應用創新。各方將共同探索利用數碼科技建設「跨境平台」，在Ensemble項目開展跨境金融合作，研究如何應用電子提單，以及推進與商業數據通和Cargox對接，以貨運與貿易數據推動兩地貿易融資。

金管局副總裁李達志表示：「我們很高興與上海市數據局和國創中心簽署《合作備忘錄》，這標誌着兩地在金融創新合作的一個重要里程碑，及各方致力深化滬港兩地在數字化賦能貨運貿易及金融方面協作的共同目標。通過大家的共同努力，我們期待可以推動數碼科技在貨運貿易、金融等領域的應用創新，推廣數碼科技聯合創新成果，探索滬港兩地數字基礎建設，推動貿易融資數字化，並致力便利內地貨運與貿易數據通過香港與國際數據生態圈聯接。」

上海市數據局局長邵軍表示：「與香港金管局和國創中心共​​同簽署《合作備忘錄》，是滬港兩地深化數據領域合作的重要舉措。我們始終堅持以數據為驅動，以創新為引領，致力於構建安全、高效、開放的數字基礎設施。此次合作將充分發揮上海在數據資源整合與應用場景拓展方面的優勢，與香港攜手推動數字化賦能航運貿易與金融的創新實踐。我們也期待透過緊密協作，共同打造一批具有示範效應的聯合創新成果，為滬港數字合作注入新動能。」