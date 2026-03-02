兩會前瞻│唐英年倡國家鼓勵港上市中概股以雙幣方式掛牌

全國兩會（十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議）將於3月5日和3月4日在北京開幕。在「十五五」開局之年，全國政協常委唐英年建議進一步推動香港人民幣離岸市場發展，加快人民幣國際化步伐，助力國家建設金融強國。他同時提出健全內地資本市場發展、吸引外資，落實「擴大高水平對外開放」，讓國家建設科技强國。

唐英年相信，國家可以鼓勵香港上市的中概股以雙幣方式掛牌。現時香港股票市場總市值大約50多萬億港元，在港已上市的中概股總市值是約30多萬億港元，市場上有23隻「港幣-人民幣雙櫃台模式」的股票，供應有限。鼓勵中概股可以用人民幣買賣，將大大增加離岸人民幣股票資產選擇，國際投資者可以視這些股票為人民幣資產，為他們持有的人民幣資金作更多元的資產配置。

唐英年亦提出加快讓南向通投資者直接用人民幣購買香港股票，讓他們不再承擔港元匯價風險，並容許有作離岸投資的官方機構購買在港用人民幣掛牌的股票，激活人民幣股票的需求及交易量。此舉是國家進一步加快人民幣國際化步伐的重要舉措之一。

唐英年更建議引進人民幣、港幣「雙幣掛牌跨幣對盤」基礎設施，從基建著手，讓每隻雙幣掛牌的股票，可以用人民幣或港幣進行跨幣對盤交易，預計將提升市場規模與活躍度，使離岸人民幣中心更為壯大。

此外，在建設科技強國方面，唐英年稱，一直提出善用合格境外有限合伙人（QFLP）政策，讓海外資金有效投資境內私募股權和創投市場，擴闊科創企業的資本渠道，與合格境外投資者（QFII/RQFII）政策彼此互補，吸納外資。

唐英年建議國家利用香港作為全球最自由經濟體，發揮資金引領作用，參與國內資本市場，投入高科技增值產業，形成多層次的資本市場結構，促進資本雙向流動，完善發行、交易、退市等基礎制度建設，減少對外資和資本流動的限制，更推動國內資本巿場與國際市場接軌。