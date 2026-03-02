陳茂波：以未來視角推動市場改革　強化雙向平台角色

財政司司長陳茂波在金融服務界新春酒會上表示，要以未來視角推動市場發展，持續改革，香港將強化雙向金融平台角色，支持內地企業拓展海外，同時協助國際企業進入亞洲市場。



他表示，過去兩個月，香港金融市場持續活躍，股市市值升至近50萬億元，按年升24%，日均成交約2,600億元，增17%。去年本港有119家公司上市，籌資逾2,800億元，其中科技、生物醫藥、新能源等企業佔約七成，反映2018年起推行的一系列改革見效。要以未來視角推動市場發展，持續改革。

他又指，今年《財政預算案》提出，政府將帶領證監會及港交所優化上市制度、豐富產品、提升效率及流動性，並降低交易成本。此外，將透過「AI+」與「金融+」相互促進，賦能產業高質量發展。「AI+」鼓勵各行各業應用人工智能，政府將成立相關委員會，推動全民AI素養提升。

他續指，「金融+」方面，香港將強化雙向金融平台角色，支持內地企業拓展海外，同時協助國際企業進入亞洲市場；推動金融服務支持航天等新興產業，港交所將檢視上市規則便利相關企業上市；並鼓勵運用AI及區塊鏈技術創新金融服務，開拓知識產權、數據資產等專業服務新領域。