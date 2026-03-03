伊朗局勢｜亞馬遜稱阿聯酋及巴林共3間數據中心及設施遭受襲擊

美國及以色列聯手空襲伊朗，並導致伊朗最高領袖哈梅內伊身亡，其後伊朗向位於中東地區的美國企業及軍事設備作出攻擊報復。美國電商及雲服務供應商亞馬遜指出，公司位於巴林及阿聯酋的設施及數據中心，遭到多次空襲並且造成網絡中斷。



據《路透》報道，事件發生在周日（1日）早上，AWS當時在其「健康控制面板」發布消息，指出位於阿聯酋的數據中心遭到襲擊，引發「火花和火災」。該公司還表示，正在調查巴林一處資料中心的電力和連接問題。該公司於當日美國東部時間晚上7點19分發布的最新更新承認，這項服務中斷是由與「中東持續衝突」相關的無人機襲擊造成的。

AWS表示：「在阿聯酋，我們的兩處設施遭到直接襲擊；而在巴林，一處設施附近遭到無人機襲擊，對我們的基礎設施造成了物理損壞。這些襲擊造成了結構性損壞，中斷了我們基礎設施的電力供應，在某些情況下，還需要進行滅火作業，從而造成了額外的水災損失。」公司表示，正在努力盡快恢復該地區的服務，但鑑於「物理損壞的性質」，預計恢復時間將會延長。該公司表示，如果獲得新的訊息，將在午夜前或更早發布最新情況。

圖為2026年3月1日，在土耳其安卡拉的美國大使館外，支持伊朗的示威者集會，踩踏以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像。（）

AWS表示，在修復數據中心的物理損壞的同時，也在努力恢復受影響區域的資料存取和服務可用性，這些區域無需完全恢復所有設施的線上運作。

指在中東地區難以預測

AWS警告稱，中東地區的不穩定局勢可能持續，導致營運「難以預測」，同時建議，在該地區擁有工作負載的客戶應考慮採取措施減輕衝突的影響，包括備份資料或將工作負載遷移到其他AWS區域。

亞馬遜在周一較早時間警告客戶，由於伊朗為回應美國和以色列的襲擊，使用飛彈和無人機襲擊了中東地區，導致該地區的配送延誤。

亞馬遜已在其以色列、沙特阿拉伯、科威特、巴林和阿聯酋的商城頂部添加了通知，提醒客戶「您所在地區的配送時間延長」。