高盛︰AI每年恐取代超400萬崗位　但不會引發「就業末日」

高盛投資銀行研究團隊發布報告指出，AI不會引發所謂的「就業末日」。與之相反，報告描繪了一個較為樂觀的情境：人工智能軟件將接管數百萬個工作，但同時會創造出數百萬個新職位加以彌補，使失業率維持在低檔。

這份報告某種程度上是對上周末由Citrini Research發布並在網絡上廣為流傳的一份報告的回應。Citrini描繪的情境是AI軟件取代大量人類勞工，最終導致經濟崩潰。

高盛並未否認AI可能帶來巨大顛覆，高盛全球經濟學家Joseph Briggs指出，未來幾年，AI每年可能取代100萬至超過400萬個工作職位。

儘管如此，高盛仍認為AI不會顯著推升失業率。Briggs稱，美國經濟每年創造超過3000萬個新增工作機會，而技術變革是長期就業成長的主要動力。他預期這樣的動態將再次上演，AI在摧毀部分工作之際，也將創造新的職位。

事實上，Briggs檢視經濟數據後發現，迄今為止，除少數特定職業如軟件開發外，並無證據顯示AI已造成顯著的就業流失。

他也強調，即使AI能夠完成某項工作，並不代表人類在該職位上將完全被取代。若從歷史經驗來看，人類往往仍會在相同角色中發揮作用。