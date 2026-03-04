中東戰火衝擊亞股　韓股曾瀉12%觸發熔斷　港股失守25000點

中東戰火衝擊股票市場，港股盤中挫逾700點失守25000點。另外，今年升幅強勁的韓股，淪「提款機」。該股拋售潮周三繼續，盤中一度急挫約12%，並曾觸發熔斷。韓國綜合股價指數KOSPI現挫近9%。

韓股熔斷機制一度被觸發

繼前一交易日下跌7.2%之後，此前一路高歌猛進的韓國綜合股價指數KOSPI周三一度大跌12%。下跌主要由上個月推動市場大幅上漲的幾家重量級公司造成，包括三星電子、SK海力士和現代汽車。

在KOSPI和KOSDAQ指數下跌8%之後，熔斷機制已被觸發，交易暫停20分鐘。

業界︰散戶投資者似乎也在猶豫

據《彭博》報道，「市場波動過於極端，預測幾不可能——分析也無濟於事。」首爾Billionfold資產管理公司執行長An Hyungjin說，「散戶投資者似乎也在猶豫，自昨天以來買盤一直在消退。雖然我們挑選優質股票並進行對沖，但這並非一個明顯的投資機會。」

人工智能AI的蓬勃發展曾推動韓國股市大幅上漲，KOSPI指數今年在高峰時漲幅接近50%。然而，由於伊朗戰爭導致油價飆升，聯儲會放鬆貨幣政策的前景受到威脅，進口商（韓國是世界第八大原油消費國）面臨壓力，投資者正在重新評估過熱的股票投資。