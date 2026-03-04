狂瀉！熔斷！中東戰火「侵襲」韓股　韓圜跌至17年低點

中東地緣風暴，全球市場驚魂。周三﹙4日﹚，恐慌情緒繼續籠罩亞太，日韓股市再度狂瀉。

韓股連續兩日觸發熔斷

其中，韓國股匯雙殺，成為亞洲表現最慘烈的市場。韓國綜合股價指數一度狂跌近13%，連續兩日觸發熔斷，創下2008年來最大單日跌幅。該指數最終收盤跌12.06%，報5093.54點。

僅本周，韓股市值已蒸發約4300億美元。過去一年，韓國股市的漲勢異常兇猛，全年韓國KOSPI指數暴漲76%。而自今年初至2月底，韓國股市累計漲幅達44.89%，一度被稱作「全球最強股市」。不過短短幾天，這個神話就開始崩塌了。經歷此次暴跌後，其年內漲幅已收窄至約20%。4日上午，韓國央行行長李昌鏞推遲外訪行程，召開緊急應對會議商討韓元匯率走勢。

韓圜跌至17年低點。（Reuters）

不過摩根大通策略師表示，在韓國股市今年強勁上漲後，出現一些獲利回吐是可以預期的。只要伊朗衝突升級幅度可控，回調就構成買入機會。

另一邊廂，韓元也跌至17年來的最低點，韓元對美元匯率在夜盤交易中一度跌破1500韓元關口，為全球金融危機之後2009年以來的首次。

日股重挫逾2100點

日股重挫逾2100點，日經225指數跌近4%，失守55000點關口。

港A主要指數、印度SENSEX30指數、泰國SET指數等也紛紛出現明顯下跌。