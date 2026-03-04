伊朗局勢｜韓股單日暴瀉12%　分析︰很多股票通過融資買入

由於對中東戰爭的擔憂，恐慌情緒周三席捲韓國股市，導致此前全球最火熱的股市遭遇有史以來最嚴重的拋售。

韓股周三收低12%

繼前一交易日下跌7.2%之後，韓國股市綜合股價指數KOSPI周三收低12%，權重股三星電子、SK海力士和現代汽車大跌。這場暴跌導致早盤時交易暫停20分鐘。在這個基準指數的800多支成分股中，只有10隻收漲。

彭博報道指出，從華爾街策略師到散戶投資者，幾乎沒人預料到這種情況。此前，人們對人工智能AI及其帶來的內存晶片需求的樂觀情緒如此高漲，以至於散戶投資者紛紛借錢湧入，分析師們也紛紛提高了對韓國股市原本就十分看好的評級。

權重股三星電子、SK海力士和現代汽車大跌。﹙資料圖片﹚

槓桿融資累事

隨後爆發了伊朗戰爭。全球股市因擔憂油價上漲會加劇通膨而下跌，而韓國股市的跌勢則因戰前創紀錄的槓桿融資（為購買股票而借入資金）而進一步擴大。曾經放大收益的槓桿押注如今卻加速了下跌，因為巨額借貸在股價暴跌之際被迫清盤。

「市場波動過於極端，預測幾不可能——分析也無濟於事。」首爾Billionfold資產管理公司執行長An Hyungjin說，「散戶投資者似乎也在猶豫，自昨天以來買盤一直在消退。雖然我們挑選優質股票並進行對沖，但這並非一個明顯的投資機會。」

韓國政府︰正密切關注股市

報道續指，此次拋售潮鮮明地提醒，市場狂熱可以多麼迅速地轉變為焦慮。對記憶晶片的旺盛需求以及對企業改革的樂觀情緒，曾推動KOSPI指數今年一度上漲近50%。

「目前有很多股票都是通過融資買入的，尤其是那些權重股，投資者只支付了30%-40%的保證金。」首爾Zian投資管理公司的執行長兼投資官Kim Dojoon表示，這些持股正被強制清算，如果周四再次下跌，恐怕無人能夠倖免。

現在，人們的關注點轉向了可能採取的政策措施，以阻止這種下滑趨勢。韓國金融委員會委員長李億遠在與市場專家的會議上表示，政府正密切關注股市，並將在市場過度波動時積極啟動其100萬億韓元的市場穩定計畫。