昨遇慘烈跌幅後大反攻！　韓股早段彈9%　海力士飆近12%

由於對中東戰爭的擔憂，恐慌情緒周三席捲韓國股市，導致此前全球最火熱的股市遭遇有史以來最嚴重的拋售，單日大瀉12%。其後升幅收窄至不足10%。



【10:55】KOSPI指數升逾9%

韓股升幅略為收窄，KOSPI指數最新報5573點，升479點或9.42%。

至於個別韓股走勢，三星電子升11.3%，報191,600韓圜；SK海力士最新報949,000韓圜，升11.78%。

韓國總統李在明表示，需應對匯市、股市波動。

【08:15】三星電子抽升13%

經過一輪震盪，韓國今日大反攻，韓國股市綜合股價指數KOSPI早段大升逾10%，SK海力士飆15%、三星電子升13%。

周三收低12%

繼周二交易日下跌7.2%之後，韓國股市綜合股價指數KOSPI周三收低12%，史上權重股三星電子、SK海力士和現代汽車大跌。這場暴跌導致早盤時交易暫停20分鐘。在這個基準指數的800多支成分股中，只有10隻收漲。

彭博報道續指，此次拋售潮鮮明地提醒，市場狂熱可以多麼迅速地轉變為焦慮。對記憶晶片的旺盛需求以及對企業改革的樂觀情緒，曾推動KOSPI指數今年一度上漲近50%。

「目前有很多股票都是通過融資買入的，尤其是那些權重股，投資者只支付了30%-40%的保證金。」首爾Zian投資管理公司的執行長兼投資官Kim Dojoon表示，這些持股正被強制清算，如果周四再次下跌，恐怕無人能夠倖免。