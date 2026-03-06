寶可夢熱惹盜　迷策略推「博物館級保管庫」吸千萬級藏家進場

近年全球收藏卡市場熱度攀升，已從單純的愛好演變為極具潛力的另類投資資產。近期，擁有超過二千萬粉絲的國際網紅Logan Paul以破世界紀錄的天價購入「比卡超插畫家（Pikachu Illustrator）」寶可夢藏卡，而初代最高評級（PSA 10）的噴火龍卡牌成交價亦屢創新高，掀起一波卡牌另類投資熱潮。根據香港貿發局數據顯示，2024年全球卡牌交易市場估值已達158億美元，並預計於 2030年增至235億美元。然而，隨着市場價值飆升，針對高價值卡牌的搶劫與盜竊案在全球範圍內頻發，如何有效解決卡店及藏家的保安問題已成為市場的一大痛點。



今年1月，美國加州洛杉磯及西米谷（Simi Valley）先後發生針對收藏家的武裝搶劫與店鋪竊案，損失高達數十萬美元。英國諾丁漢郡亦出現竊賊擊穿磚牆盜取萬磅寶可夢卡的極端案例。香港同樣未能倖免，觀塘上月發生匪徒爬棚架潛入卡鋪爆竊案，損失規模雖不如外國案件般大，惟香港警方指這已是本港兩個月內第二宗涉及寶可夢卡的刑事案件。這些頻發案件折射出當前火熱的收藏品具備高價值且易變現的特性，進一步突顯出安全保護藏品的迫切性。

針對市場對安全性保管服務的需求，上市公司迷策略（HKEX: 2440）推出了「Grade10保管庫」一條龍解決方案。該服務與全球知名的國際藝術品保管機構Crown Fine Art合作，提供24/7全天候高規格安防監控。由於該機構具備豐富的藝術品處理經驗，能針對紙質藏品實施嚴格的博物館級恆溫恆濕控制，確保卡牌狀態不受環境影響。此外，每張卡牌入庫前均經專業團隊鑑定，並透過 Solana區塊鏈技術認證來源與擁有權，有效防偽並杜絕所有權爭議。

迷策略行政總裁陳展程表示，服務開展僅兩個月，已陸續有卡鋪合作方及個別企業藏家將珍藏存入庫中，其中包括逾百張PSA 10「梵高比卡超」卡牌，以及價值超過二千萬港元的極罕運動卡。資深收藏家兼香港咭會主席陳景軒表示，高端收藏家一般認為，將珍藏存放於專業保管庫能有效規避家居保安及火災風險，且隨時可提取觀賞或應用，兼具安全性與靈活性，相信這一類的服務將愈來愈受市場追捧。

陳展程指出，收藏卡市場生態已發展數十年，運動卡更有逾百年歷史，產業鏈已趨成熟，因此未來公司亦會積極拓展這方面業務，將年輕一代的收藏熱情系統化，轉化為針對亞洲及中東市場的規模化業務，深度融合興趣、社交、遊戲與投資等多重維度。

為了進一步強化國際連接，迷策略於上月率領包括導演兼演員馮德倫在內的香港收藏家團隊遠赴美國，與Logan Paul及Goldin Auction創辦人Ken Goldin交流，展現其連接國際卡圈的實力。除了線下盛事，公司亦推出了由人工智能驅動的「Grade10 AI」智能工具，提供即時報價、研究分析及趨勢分析，涵蓋寶可夢及NBA球星卡等領域，協助藏家精準決策。陳展程透露，公司未來將推出更多結合金融科技的業務，例如今個月推出全球首個投資寶可夢卡牌的代幣化基金，以進一步拓寬業務範疇。從線下盛事、國際連接、安全保管到智能服務，正構建一體化的收藏卡生態圈，積極推動香港發展成為亞洲收藏卡樞紐。

