金管局及證監會等合作推GenA.I.沙盒++　計劃繼續聚焦三大範疇

金管局、證監會、保監局及積金局今日（3月5日）聯同數碼港，宣布推出生成式人工智能（GenA.I.）沙盒++。



建基於2024年推出的GenA.I.沙盒計劃之成功經驗，監管機構聯手擴展GenA.I.沙盒++以涵蓋多個金融領域，包括銀行、證券及資本市場、資產與財富管理、保險、強制性公積金（強積金）及儲值支付工具。

推進A.I. 對抗A.I.策略

計劃繼續聚焦於三大重要範疇——風險管理、反詐騙及客戶體驗——並會持續推進「A.I. 對抗A.I.」策略，運用A.I.來管理A.I.應用所帶來的風險。參與的金融機構將可以獲取針對性的監管指引、技術支援，以及免費使用數碼港人工智能超算中心的圖像處理器（GPU）運算資源，在風險可控的環境中開發、測試及優化其用例，從而推動香港金融生態系統負責任地採用A.I.。

透過促進監管機構、金融機構及科技公司之間的合作，計劃旨在激發創新意念，深化跨界別和跨境合作關係。計劃鼓勵參與機構發掘行業特定及跨界別的A.I.應用場景，包括以A.I. 進行保險核保與理賠流程、投資產品分銷合適性規定評估、用於處理強積金的A.I. 驅動工具，以至金融業界通用的應用場景，如智能客戶聊天機器人和先進的詐騙偵測系統。

金管局總裁余偉文表示：「推出GenA.I.沙盒++是金管局『金融科技2030』策略的重要里程碑，彰顯我們致力構建具活力的生態系統，以促進負責任創新。計劃集合監管機構、金融機構及科技社群，旨在全面釋放人工智能的潛力，推動金融服務界的發展、效率及以客為本精神，進一步鞏固香港作為領先國際金融中心的競爭力。」

證監會行政總裁梁鳳儀表示：「將GenA.I.沙盒擴展至更廣泛的資本市場參與者，充分展現金融監管機構堅定攜手推動負責任市場創新，以及打造以科技驅動、面向未來的金融市場的決心。我們鼓勵持牌法團積極參與沙盒計劃，開發人工智能的無限潛能，以提升營運效率、加強韌性及釋放增長動力。」

保監局行政總監張雲正說：「金融監管機構共同推動GenA.I.沙盒++，旨在負責任、包容和審慎地締造有利人工智能創新的環境，思路與保監局的『人工智能促進計劃』一致。該計劃帶動知識分享及用例落地，同時吸引相關人才匯聚，有助強化香港作為區域人工智能樞紐的競爭力。」

積金局行政總監鄭恩賜說：「為持續支持人工智能在強積金行業的健康及創新發展，積金局鼓勵強積金受託人及中介人積極探索及採用先進的金融科技方案。透過運用人工智能，強積金受託人及中介人可提升營運效率，並提升服務質素，為強積金計劃成員帶來更多價值及令他們受惠。」