證監會梁鳳儀︰5項策略提升香港市場韌力

證監會行政總裁梁鳳儀在一場活動發表演說指出，全球秩序發生了根本的變化，逐漸成形的新世界秩序如人類進化過程般不可逆轉，更將在未來數年持續強化，全球化發展正過渡成地區化模式；國家利益日漸凌駕傳統的多邊主義；碎片化正蠶食以規則為本的世界秩序。



梁鳳儀表示，一旦叠加偶發事件，就如剛過去周末的局勢發展，上述的暗湧勢必將市場穩定性推上風口浪尖。

她稱，財政過度擴張或加劇全球債務憂慮，通脹回升亦可能打亂降息步伐。雖然人工智能（AI）廣受吹捧為經濟增長的下一風口，但究竟企業如何把巨額的AI投資轉化為股東回報，已受投資者日益關注。亦有跡象顯示，AI可能消滅價值，顛覆商業模式，甚至取代大量職位。

加碼提升市場韌力屬合適對策

面對當今變局，梁鳳儀認為，加碼提升市場韌力是合適的對策。必須重新思考如何塑造韌力，它絶非單純抵禦風險的防守策略，而是積極進取的戰略部署，以期建立更深廣、更可持續及聯繫更緊密的市場平台。就亞太區的情況而言，塑造韌力意味拓展市場、善用科技，以及加強跨境合作，好讓資金能夠在市場受到衝擊下仍得以高效流動。

香港在塑造韌力方面，她說，涉及5項策略，包括強化市場微觀結構、資產及市場結構多元發展、金融市場的科技轉型、提升氣候應變能力、以及重構海外網絡及加強合作。綜觀而言，過去兩年推出的流動性措施已有效降低交易成本，並擴大了港股的深度和廣度。買賣差價收窄38%，交易指示的執行時間亦改善了26%。所有相關措施已初見成效，支撐港股2025年日均成交額按年增長90%。這充分體現具針對性的結構性改革能明顯提升市場的韌力和競爭力。

梁鳳儀表示，真正的市場韌力有賴廣度的提升。一個能夠穿越周期的資本市場，必須立足於多根強大的支柱之上，各支柱相輔相成。因此，香港的策略重點之一，就是加快固定收益市場的發展，藉此在不同周期下吸引長期資金流入、提升市場深度，並加強資本黏性。

她提及，科技創新和數字化大潮勢不可當，不可逆轉，市場基礎設施必須徹底升級，方能真正回應市場對全天候服務的殷切需求，特別是在金融產品的分割化、清算和結算方面。為此，分布式分類賬技術及代幣化發展提供了出路。兩者融合可進一步釋放流動性，促進更廣泛的投資者參與，並增加市場的包容性，為亞太區打造更富活力、競爭力及前瞻性的金融生態圈。

梁鳳儀指，亞太區的多元性常被視為挑戰，但認為這正是最寶貴的資產。只要能達致並堅守共同原則，同時相互尊重市場間的差異，必能為亞太市場未來注入強韌的發展動力，促進長期資本的形成。