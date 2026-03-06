WTI原油大漲5%　一度向上觸及80美元

受中東衝突持續影響，WTI原油向上觸及80美元/桶整數關口，為2025年1月以來首次，日內漲幅達5%。

WTI原油現報79.35美元一桶。

