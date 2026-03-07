蒙牛盈喜　料去年盈利增至16億人幣

蒙牛乳業(2319)公布，預期截至去年底止，全年公司擁有人應佔利潤約14億至16億元(人民幣．下同)；2024年同期公司擁有人應佔利潤1.05億元。

蒙牛表示，預期去年盈利增加，主要因為年內消費者需求、渠道場景、競爭環境持續變化，集團預期2025年總收入按年下降7%至8%；受收入下滑影響，儘管公司持續強化行銷費用的優化和固定成本管控，但規模經濟效益仍被削弱，導致經營利潤率下降；面對外部環境變化，公司仍堅持戰略定力，加大研發及數字化領域投入，持續提升核心競爭力及運營效率。目前預期2025年度經營利潤率7.9%至8.1%，較2024年的8.2%略為下降，但仍較2024年以前年度有所提升。

另外，基於審慎原則及根據國際財務報告準則，集團目前預期將針對部分已停止使用且短期內無重啟計劃的閑置生產設施，以及若干還款能力存在不確定性的金融及合約資產(主要涉及若干客戶的應收賬款及若干委託貸款)作2025年的計提減值撥備，共計計提減值撥備金額約22億至24億元。

蒙牛稱，隨着原奶價格環比企穩，需求持續改善，2025年下半年以來液態奶收入環比表現穩健，實現企穩回升；同時，鮮奶、奶粉、奶酪等品類全年均取得雙位數增長並保持良好增長勢頭，業務結構呈現多元化發展趨勢。

上述預期計提減值撥備或虧損金額並不會對公司目前和未來的營運，以及現金流產生重大不利影響。公司預期去年經營現金流按年表現穩健。