兩會｜李民斌︰應加速跨境人民幣資金流動便利化

全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，丁薛祥副總理參加港澳地區全國政協委員聯組會，與委員共商國是，談到了五點希望，他深表認同，完全支持。

港擁非常完整的全鏈條資金生態

李民斌稱，當前國際風雲變幻，各種衝突不斷，霸權主義重新抬頭，而我們國家繼續堅持開放、合作、共贏的道路，堅定維護了國家利益，一心一意謀發展，正如總理所說 — 「這邊風景獨好」，作為一個中國人，此刻對國家的實力和發展，感到非常自豪。

李民斌又指，丁總理强调，香港要珍惜和把握國家發展賦予的歷史機遇。「十五五」規劃綱要草案，明確支持香港更好融入和服務國家發展大局。特區政府也首次制定自己的五年規劃，並由行政長官率領專班主動對接「十五五」規劃。以金融業為例，香港未來可主動加強對接工作，以更好把握「十五五」發展機遇。

他指，香港有非常完整的全鏈條資金生態，能夠服務不同發展階段的創科企業的需要。下一步，要全面優化與內地市場互聯互通機制，發揮大灣區協同效應，發展動員更多「耐心資本」，為新質生產力發展賦能。

應進一步完善人民幣結算網絡

與此同時，李民斌認為，應進一步完善人民幣結算網絡，加速跨境人民幣資金流動的便利化，吸引更多國際資本採用香港作為人民幣業務的重要平台，推動人民幣國際化，鞏固香港在全球離岸人民幣市場中的領導地位。

他又指，面對全球經濟及金融格局重塑，香港還應著力強化金融系統韌性，加強與國家金融管理部門協同，完善跨境風險防控機制，築牢金融安全底線。「我們也要『投資於人』，加大教育投入，著力提升青年人的身份和文化認同，讓更多青少年傳遞好愛國愛港的接力棒。希望香港可以在「十五五」時期，以有為政府結合高效市場，推動經濟向高質量、高增值、多元化的方向前行，在國家重大戰略和發展中，不斷貢獻自己力量。」