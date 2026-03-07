伊朗局勢｜交易員憂能源市場逼近危局　幾天內原油或突破100美元

過去一周全球能源市場遭遇了史上最大干擾之一，雖然油價仍遠低於前幾次危機時的水平，但越來越多能源業高管和交易員警告稱，戰爭每持續一天，世界就向危機靠近一步。多位人士預測，油價將在數日內突破100美元。

布倫特原油突破了每桶90美元，本周累計漲幅超過25%。彭博引述四家大型貿易公司的高管表示，市場對於霍爾木茲海峽長期關閉可能產生的影響仍過於樂觀。他們預測，除非戰事出現降溫，否則油價可能在數天內觸及100美元。

實物能源市場出現承壓跡象，中東和亞洲煉油廠的減產導致柴油和航空煤油等成品油價格飆升。Rapidan能源集團總裁、前白宮官員Bob McNally表示，市場仍在評估霍爾木茲海峽可能持續關閉多久。

他說：「一旦市場意識到海峽不是短期癱瘓，而是要關閉好幾周，我們預計布倫特原油將在未來幾天到幾周內達到並超過100美元。」

對於油氣交易員來說，關鍵問題是海峽的能源流動何時能恢復。石油在海峽滯留的每一天，儲油罐就會變得更滿，使生產商更接近必須減產的臨界點。伊拉克本周開始減產，卡達業停止了液化天然氣的生產。

交易員憂能源市場逼近危局，幾天內原油或突破100美元。（Reuters）

未收到保險擔保計畫細節

可以肯定的是，市場的命運取決於衝突的走向。任何平息戰火或海峽解封的跡象都會導致油價再次暴跌。但就目前而言，只要戰爭繼續，霍爾木茲海峽的瓶頸幾乎沒有立即解決的希望。

周二，特朗普表示美國將提供保險擔保和海軍護航，以確保油輪和其他船隻安全通過海峽。然而，三位船東和相關國家知情人士周五表示，他們尚未收到該計畫的具體細節。

多位船東還表示，雖然行業內有保險可用，但這在船員的安全面前是次要的。而且目前尚不清楚海軍護航是否能帶來航運的全面恢復。

在20世紀80年代「油輪戰爭」尾聲時入行的Fearnley’s Shipbrokers UK Ltd.董事Halvor Ellefsen表示：「整個行業都擔心，編隊通過只會讓船隻變成活靶子。我看不出短期解決方案，在我看來，這意味著更高的油價、通膨和經濟痛苦。」