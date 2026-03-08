外媒︰阿里AI辦事發展速度快於亞馬遜及OpenAI

美國知名科技商業媒體The Information近日報道稱，阿里巴巴在AI辦事領域的進展快於亞馬遜和OpenAI。文章評價稱，這將又是一個中國科技企業從美國科技公司接過接力棒並加速奔跑的例子，這種情況已多次發生，中國正將AI辦事推向新的水平。

在OpenAI、谷歌和亞馬遜競相進軍AI購物領域之際，阿里巴巴﹙9988﹚正以更快的步伐展示人工智能體如何演變為個性化的購物助手。報道援引了摩根士丹利本周的一份報告數據：旗下AI助手千問發起的春節營銷活動讓APP日活從1700萬激增至7350萬，期間在千問上預訂奶茶、電影票機票等各類商品的訂單量達2億。

報道稱，AI購物存在眾多技術挑戰，AI需要理解並使用複雜的電商數據，但賣家的產品線、商品庫存、價格都在不斷變化。近日，OpenAI受限於技術原因，調整了ChatGPT的電商戰略，放棄在聊天界面裏直接支付並完成交易。

「相比亞馬遜、谷歌和OpenAI等美國企業，阿里巴巴在應對上述挑戰方面具有優勢。阿里擁自研大模型、電商平台以及支付系統，旗下還擁有高德地圖、在線旅遊服務平台飛豬以及票務平台大麥網。如果阿里能打破內部壁壘，將千問與所有業務生態整合，未來將會發揮巨大潛力。」