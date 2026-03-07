港聞
伊朗局勢｜伊朗股市將關閉 直至另行通知
撰文：
黃捷
出版：
2026-03-07 16:41
更新：
2026-03-07 16:41
伊朗戰火局勢未緩和，據央視，伊朗經濟部長今日﹙7日﹚宣布，該國股市將關閉，直至另行通知。
以巴衝突
伊朗