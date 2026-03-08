MPF丨積金局檢討最低及最高供款入息水平 擬年中提建議

積金局主席劉麥嘉軒藉今天（8日）三八「國際婦女節」發表網誌，除了肯定女性在不同社會崗位的努力與貢獻，亦指出為打工仔女籌劃退休保障的重要性。

劉麥嘉軒表示，積金局一直透過不同措施維護和鞏固強積金的充足度，當中包括按照法定機制，於每個四年檢討周期對強積金強制性供款的最低及最高入息（最低／最高入息）水平，進行至少一次檢討及建議合適的調整。

兩個入息水平界定了強積金供款的計算模式。一是入息不足最低水平的僱員及自僱人士會獲豁免作出強制性供款（僱主則須繼續為僱員作強制性供款），以減輕對較低收入人士的財政負擔。二是最高入息水平則考慮到強積金是為工作人口提供基本退休保障，所以超過最高入息水平的收入部分毋須作出強制性供款。

現行的最低／最高入息水平分別為每月 $7,100 及 $30,000，先後於2013年及2014年生效，而兩個入息水平已有12、13年沒有調整。她指，最低／最高入息水平，是強積金強制性供款的計算基礎，一旦長時間沒有調整，強積金提供的基本退休保障就會與生活水平脫節。

劉麥嘉軒表示，積金局現正進行2022-2026年周期的最低／最高入息水平檢討工作，並在今年2月初，就有關檢討工作與超過30個持份者團體（包括勞工團體、商會和僱主代表、專業組織等）進行交流。目前收集到的意見當中，普遍認同兩個入息水平有需要反映物價及工資在過去十多年的升幅；應該適當調高最低入息水平以紓緩更多低收入打工仔女的經濟壓力，同時讓更多工資高於現行最高入息水平的打工仔女，適度調高他們的強制性供款，以確保強積金的基本退休保障功能不被侵蝕。

積金局會在檢討報告中適當反映和整合相關意見，並在擬定方案時全面考慮收入數據、基本退休保障需要、對勞資雙方的影響及他們的負擔能力、勞工市場情況，以及宏觀經濟環境等因素，務求在不同因素之間取得平衡，目標是在今年年中向政府提交報告及建議。

另外，劉麥嘉軒稱，留意到越來越多僱主及打工仔女主動供多一點，為退休添保障。去年強積金總供款額中，有25%屬自願性供款，較十年前的比例增長近一倍。而可扣稅自願性供款（tax-deductible voluntary contributions (TVC) ）亦廣受歡迎，截至去年年底，TVC帳戶的累計供款金額為$141億。她鼓勵打工仔女於今月底本課稅年度結束前，開立TVC帳戶和作出供款，在增加退休儲備的同時，還可以享受每年最高$6萬的稅務扣除額。