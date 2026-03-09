內地2月份CPI按年升1.3%　較預期高　PPI跌幅收窄

內地公布2月份居民消費物價指數等經濟數據。據國家統計局公布，2月份CPI按年增長1.3%，較預期的0.8%為高；按月升幅為1%，較預期的0.5%為高。



2月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年上漲1.4%，影響CPI上漲約0.41個百分點。食品中，鮮菜價格上漲10.9%，影響CPI上漲約0.19個百分點；水產品價格上漲6.1%，影響CPI上漲約0.11個百分點；鮮果價格上漲5.9%，影響CPI上漲約0.12個百分點；蛋類價格下降2.9%，影響CPI下降約0.02個百分點；畜肉類價格下降2.7%，影響CPI下降約0.11個百分點，其中豬肉價格下降8.6%，影響CPI下降約0.17個百分點。

2月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按月上漲1.4%，影響CPI上漲約0.40個百分點。其他七大類價格按月五漲一平一降。其中，其他用品及服務、交通通信、教育文化娛樂價格分別上漲2.3%、2.2%和1.6%，生活用品及服務、醫療保健價格分別上漲0.2%和0.1%；居住價格持平；衣著價格下降0.1%。

國統局又指出，當月全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降0.9%，降幅比1月收窄0.5個百分點，按月上漲0.4%，漲幅與上月相同。工業生產者購進價格按年下降0.7%，降幅比上月收窄0.7個百分點，按月上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。今年首2個月平均計算，工業生產者出廠價格比上年同期下降1.2%，工業生產者購進價格下降1.1%。

CPI按月升1%近2年最高

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2026年2月份CPI和PPI數據，從按月看，全國CPI漲幅由上月的0.2%擴大至1.0%，爲近兩年來最高，主要是受春節假期較長消費需求集中釋放影響，服務價格上漲較多，漲幅高於季節性水平。服務價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI按月上漲約0.54個百分點。服務中，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲31.1%、24.7%、15.8%和7.3%，四項合計影響CPI按月上漲約0.32個百分點，佔CPI總漲幅超三成；寵物服務、車輛修理與保養、家政服務價格分別上漲12.0%、11.6%、3.1%，電影及演出票、在外餐飲價格分別上漲9.9%和1.1%，五項合計影響CPI按月上漲約0.18個百分點。工業消費品價格上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。