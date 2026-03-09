伊朗局勢｜中東多國減產原油　摩通︰至3月底或每日減產1710萬桶

作為石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國的伊拉克因，無法向全球市場運輸原油，該國儲油空間最先告急，當地石油產量更驟降逾三分之二。而在上周，儲油罐接近灌滿，科威特和阿聯酋也相繼宣佈了減產。



受中東局勢升溫消息刺激，紐約期油及布蘭特期油今日（9日）亞洲時段早盤，雙雙飆升至了每桶100美元以上，創自俄國入侵烏克蘭以來新高。

伊朗過去曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，但從未真正付諸實行，因這將大大限制國際貿易並影響全球油價。(Reuters)

摩根大通分析師Kaneva表示：「在霍爾木茲海峽整個有記載的人類歷史中，它從未被關閉過，一次也沒有。」Kaneva預計，隨著霍爾木茲海峽上周末仍未開放，該地區日產量可能減少逾400萬桶。到3月底，減產規模可能擴大至約900萬桶，相當於全球需求量的近十分之一。

油價已升至逾百億美元。

據高盛的統計，當前波斯灣石油出口量已經每日減少了1,710萬桶，這一數字幾乎是2022年4月俄烏戰爭後，俄羅斯石油產量較峰值下降幅度的17倍。可以說，在特朗普總統對伊朗發動戰爭的一周後，自20世紀70年代以來最嚴重的能源市場衝擊正向全球經濟蔓延。這種中斷迅速傳導至加油站更高的汽油和柴油價格，以及美國政府更高的抵押貸款利率和借貸成本，並反過來又危及到了特朗普的經濟優先事項。