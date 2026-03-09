滙豐理財APP今起可整合紅簿仔　首1.6萬名成功整合用戶可獲現金獎

滙豐香港今日（9日）起推出全新服務，讓傳統「紅簿仔」、即存摺儲蓄戶口持有人使用香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App），將戶口整合或升級至綜合理財戶口。全程無需處理任何紙本文件，或親臨分行或人手逐一轉移常行指示。相較親臨分行做整合，紙本「紅薄仔」會被剪角，以應用程序整合的客戶，仍可以保存完整「紅薄仔」作為紀念。



強調整合非強制性

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務零售及理財產品分銷主管甄文輝表示，是次整合服務目標客戶為180萬個擁有存摺儲蓄戶口的客戶，當中50萬客戶僅擁有存摺儲蓄戶口，而高達90%為數碼平台非活躍用戶，即過去1個月沒有登入手機等數碼平台，查閱電子版的存摺儲蓄戶口。另外130萬人為同時擁有存摺儲蓄戶口及綜合理財戶口，但當中三分之二的客戶，過去一年並沒有更新存摺儲蓄戶口。

但甄文輝強調，不會強制性要求客戶整合或者取消存摺儲蓄戶口，推出整合服務只是希望給予客戶多點選擇，去順應數碼發展趨勢。而事實上，滙豐也有收緊開設存摺儲蓄戶口要求，自2021年底開始，已停止為65歲以下客戶開立存摺儲蓄戶口。現時即時是65歲或以上客戶，亦會按情況個別處理。

電子賬單可查閱7年交易紀錄

相比只有基本服務的存摺儲蓄戶口，綜合理財戶口提供外匯、定期存款、投資、信用卡及保險等服務，讓客戶一站式管理財務。綜合理財戶口客戶透過HSBC HK APP更可專享多項尊貴禮遇，例如Well+、滙豐尊尚兌匯及滙豐交易薈等獎賞計劃，獲取度身訂造的獎賞及專屬優惠。

甄文輝表示，若果累積有40項或者以上交易，紙本的存摺其實不能透過「打簿」，而顯示相關記錄，客戶需要前往分行，去逐個交易做出檢視，需時數個工作日方能處理。而若果當中存在異常記錄，客戶未必能夠及時察覺。相較透過數碼渠道電子賬單，客戶是能夠查閱長達過去7年所有交易記錄。

滙豐銀行灣仔分行。（余俊亮攝）

首16,000名整合存摺儲蓄戶口客戶可獲現金獎賞

滙豐數據顯示，同時持有存摺及綜合理財戶口的客戶中，66%於2025年從未更新其存摺。將存摺儲蓄戶口升級或整合至綜合理財戶口，客戶可隨時在HSBC HK APP查閱最新戶口紀錄。相對實體存摺，客戶經HSBC HK APP處理事務時，需以專屬用戶名稱及密碼或生物認證登入，能夠提供更佳的私隱保障，減低意外洩露戶口資料的風險。

而為鼓勵客戶積極使用數碼銀行服務，首16,000名成功將存摺儲蓄戶口升級至綜合理財戶口的客戶將獲得現金獎賞，首1,000名獲500元現金獎，其後獲100元現金獎。同時，凡於2026年5月31日前成功完成整合的客戶均可參加抽獎，有機會贏取價值5,888元的限量版999.9足金黃金存摺乙份作紀念。