中國首2個月出口以美元計增長21.8% 單計2月增幅近4成
撰文：張偉倫
出版：更新：
中國海關總署公布今年首2個月對外貿易數據。以美元計價，今年1至2月份出口按年增長21.8%;，預估為增長7.2%；同期進口按年增長19.8%，預估為增長7%。
單計2月進出口規模35,613.1億元（人民幣‧下同），按年增長24.5%。其中，出口20,994.3億元，增長36.1%；進口14,618.8億元，增長10.9%。當月貿易順差為6,375.5億元。
以美元計出口增長近4成
若按美元計價，出口為2,998.78億美元，按年增長39.6%；2月進口2,089億美元，增長13.8%。
據海關統計，從重點商品看，出口方面，前2個月，出口機電產品2.89萬億元，增長24.3%；勞密產品7,026.7億元，增長15.6%；農產品1,200.1億元，增長9.7%。
進口方面，前2個月，進口機電產品1.21萬億元，增長21.3%；鐵礦砂2.1億噸，增加10%；原油9693.4萬噸，增加15.8%。
首2月與東盟間貿易總值逾1.2萬億元
據海關統計，從交易夥伴看，前2個月，中國與東盟貿易總值為1.24萬億元，增長20.3%；
中國與歐盟貿易總值為9989.4億元，增長19.9%；與美國貿易總值為6097.1億元，下降16.9%。
同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口4.02萬億元，增長20%。
從外貿主體看，前2個月，民營企業進出口4.51萬億元，增長22.8%；外商投資企業進出口2.2萬億元，增長15.3%；國有企業進出口1萬億元，增長7.4%。