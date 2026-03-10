海港城母企｜九置升逾3%　去年基礎溢利增5%　第二次中期息66仙

海港城及時代廣場母公司九倉置業（1997），公布截至去年12月底全年業績，基礎淨盈利64.56億元，按年增長5%。若計入投資物業重估減值淨額105.28億元，股東應佔虧損42.57億元，2024年則錄得8.91億元盈利。派第二次中期息66仙，全年派息132仙。



業績公布後，九置股價升由明顯擴大，最新報27.82元，升3.4%。

年內收入減少1%至128億元

公司指出年內收入為128.15億元，按年減少1%，營業盈利減少4%至93.49億元。其中投資物業收入按年減少1%至106.53億元，營業盈利減少2%至89.04億元；酒店收入按年增加6%至16.31億元，營業盈利增加54%至1.52億元。

九倉置業旗下海港城。（梁鵬威攝）

年內海港城（包括酒店部份）收入增加1%至92.24億元，營業盈利增長1%至72.44億元。公司又指出，時代廣場收入下跌10%，營業盈利下跌14%。

負債減少22億元至320億元

公司又表示，秉持嚴謹的財務管理方針，負債淨額與負債比率進一步降至新低，分別為320億元及17.2%，按年減少22億元及下跌0.6個百分點。受惠於利率下調和負債減少，借貸開支減少32%，帶動基礎淨盈利增長5%。

公司指出，截至去年12月底，投資物業依據獨立估值以2,117億元列報，產生5%的重估減值﹑約為105.88億元。其中海港城估值為1,465億元，時代廣場估值為403億元。

公司表示，展望未來，地緣政治風險與貿易緊張仍是全球經濟前景的主要變數。世界變亂交織，香港的復甦進程正溫和推進。隨着金融市場回暖、氣氛好轉，加上美國可能減息，將會迎來更為有利的營商環境。

九置旗下時代廣場。(鄧宇詩攝）

料消費行業受惠消費者信心回升

零售業和酒店業本有望得益於消費者信心回升以及一系列盛事活動。增長勢頭正在積累，可是本地和來自其它地區的競爭仍然相當激烈，要將這股動能轉化為持續的收入增長尚需時日。寫字樓方面，雖然租務活動開始活躍，但新供應在短期內激增，對出租率和租金水平造成壓力。

九置指出，面對動盪的環境，會繼續維持低槓桿比率和穩健的財務狀況，在謹慎應對挑戰的同時，亦會積極爭取發展機會。