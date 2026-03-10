伊朗局勢｜騰訊飆逾7% 領港股全日升551點 惟北水轉流出179億元
撰文：張偉倫
出版：更新：
港股今早高開331點後，升幅持續擴大，收市報25959點，升551點，國指升128點，報8710點，科指升118點，報5060點，成交額為3,309億元。
金融股上揚，港交所（0388）升2.4%，滙豐（0005）收市報135.9元，升4.6%，友邦（1299）升4.7%，渣打（2888）升5.6%。
科技股亦獲得投資者追捧，美團（3690）升0.5%，阿里（9988）升3.7%，騰訊（0700）飆7.3%。
航空股方面，國航（0753）升0.7%，國泰（0293）升3.6%。
【13:13】恒指升逾400點
恒指升逾400點，最新報25844點，升436點，國指升106點，報8687點，科指升85點，報5027點。
科技股普遍上揚，騰訊（0700）升6.3%，報548.5元，阿里（9988）升3%。不過美團（3690）卻逆市跌0.6%。
金融股方面，友邦（1299）升2.9%，滙豐（0005）升3.4%，渣打（2888）升4.4%。
油股方面，受到油價回落拖累，中海油（0883）跌1.7%。
航空股方面，國泰（0293）升4.4%。