「趁墟做老闆」展銷會周五揭幕　1400名中學生體驗創業營商｜ESG

創業精神由小培養。 由「學校起動」計劃舉辦的年度「趁墟做老闆」展銷會將於明天（13日）於鑽石山荷里活廣場正式啟幕。

九龍倉集團﹙0004﹚主席兼常務董事吳天海聯同香港貿易發展局主席馬時亨擔任啟動典禮主禮嘉賓，與五十八間參與中學的師生、夥伴企業及機構代表，一同見證學生的創業成果。

「趁墟做老闆」大型室內展銷會今年有近1400名來自58間中學的學生參與，是「學校起動」計劃專為基層中學生而舉辦，讓學生模擬創業，學生需一手包辦起草計劃書、定價、制定營銷策略及尋找供應商，一嘗做老闆的滋味。

展銷會由3月13日起一連三日在荷里活廣場舉行，現場共設有五十八個攤位、售賣近二百五十款產品。今年的展銷會不限主題，冀鼓勵學生發揮創意和培養商業觸覺，結合特色產品和營銷策略，競逐合共13個獎項︰包括「銷售三分鐘挑戰賽」的冠、亞、季軍、最佳現場演繹獎（個人）、最具娛樂性獎、最佳宣傳短片獎、最佳攤位佈置獎、最具團隊精神獎、我最喜愛的銷售員（個人）及最佳產品等獎項。此外，參與學校亦會互相投票選出「我最喜愛的攤位」和「我最喜愛的產品」兩個獎項。