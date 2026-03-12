伊朗局勢｜油價重回100美元上方　分析︰釋放油儲不及海峽重開

伊朗戰火早前令油價急升近120美元水平，惟後來局勢放緩，並在釋放石油戰略儲備的消息下，一度急回至80美元水平，惟效力「短癮」，油價再升破每桶100美元，此前阿曼已通知所有船舶撤離主要石油出口碼頭，兩艘油輪在伊拉克水域遭襲，突顯出中東地區能源資產面臨的風險擴大，蓋過了IEA釋放創紀錄石油儲備的影響。

全球基準原油期貨一度上漲10.5%，至每桶101.59美元；WTI原油期貨飆升至每桶96美元附近。作為一項預防措施，阿曼據悉已通知所有船舶撤離主要石油出口碼頭費赫勒港。該港口位於霍爾木茲海峽外側，是中東原油仍可運往全球市場的少數港口之一。

伊拉克國有石油營銷機構稱，兩艘油輪在伊拉克水域遭到襲擊，促使該國石油碼頭暫停運營。彭博報道指出，這一事件突顯出該地區航運面臨的風險，不僅僅是在霍爾木茲海峽。伊拉克是在霍爾木茲海峽幾近封閉後首批啟動減產的海灣國家之一，之後採取類似行動的還有科威特和沙烏地。

此後，國際能源署(IEA)採取行動，協調從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，是該機構史上最大規模的釋儲行動。

作為世界各國協調努力降低油價的一部分，美國宣布計畫釋放1.72億桶原油。全球原油日消費量略高於1億桶，海灣地區的生產商迄今為止不得不削減其中約6%的產量。中東國家可能還會採取進一步減產行動。

2026年3月3日，阿聯酋富查伊拉，美以襲擊伊朗期間，伊朗誓言向通過霍爾木茲海峽的船隻開火。（資料圖片，Reuters）

分析︰霍爾木茲海峽真正重開

「這就是我對國際能源署釋放儲備的擔憂所在，完全被市場忽視，現在價格反而更高了，」Bannockburn Capital Markets大宗商品董事總經理Darrell Fletcher表示。「這可能發出了錯誤的信號。他們究竟掌握了什麼我們不知道的信息？」

Sanford C. Bernstein & Co.研究主管Neil Beveridge接受彭博電視採訪時表示，真正能把油價壓下來的只有一個，那就是霍爾木茲海峽真正重開。

周三，受雙方言辭升級的影響，油價上漲。伊朗已告知地區中間人，達成停火的條件是美國必須保證其自身及以色列將來不會對伊朗發動襲擊。華盛頓不太可能接受這些條件，這進一步削弱了市場對戰爭將很快結束的預期。

特朗普周三在肯塔基州的一次演講中，重申了他關於戰爭即將結束的說法，但也暗示美國將一直打到目標完成為止。「我們不想提前撤軍，對吧？」他告訴在場的聽眾。