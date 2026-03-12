太古地產去年基本溢利增27%　派第二次中期息80港仙

太古地產（1972）公佈去年全年業績，期內股東應佔基本溢利86.2億元，按年升27%；擬派第2次中期息每股0.8元，按年增5%。連同已派發的第一次中期股息，全年股息達1.15元，較去年增加5%。



期內，收入錄得160.41億元，按年增長11%；經常性基本溢利按年減少3%至62.6億元。公司股東應佔呈報虧損錄15.33億元，較2024年虧損7.66億元擴大，主要反映投資物業公平值虧損達77.16億元，主要來自香港辦公樓組合，公司強調此屬非現金性質，不影響營運現金流或基本溢利。

集團表示，基本溢利大幅增長主要受惠於年內完成出售美國邁阿密Brickell City Centre購物中心及毗鄰土地權益，以及香港多項資產包括一個工業項目和港島東中心四十三樓。惟部分增長被出售資產後的租金收入減少、香港辦公樓租金下跌及多個住宅項目的銷售開支增加所抵銷。

香港零售物業組合表現向好，旗下商場全年維持100%租用率。太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉的零售銷售額分別上升6%、3%及2%，優於香港整體零售市場1%的升幅。中國內地零售組合下半年表現改善，應佔零售銷售額增長7%，較2019年疫情前水平高出65%。