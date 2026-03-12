太古去年基本溢利按年升9%　A派第二次中期息2.5元、B派0.5元

太古（00019及00087）今日公佈2025年全年業績。股東應佔基本溢利113.73億元，按年升9%；擬派第2次中期息，A股每股派2.5元，B股派0.5元。然而，由於投資物業公平值變動的影響，財務報表所示的公司股東應佔溢利為29.38億元，按年跌32%。



期內，地產部門應佔基本溢利大幅上升至71.6億元（2024年：55.09億元）。增長主要來自出售美國邁阿密Brickell City Centre購物中心權益及香港多項非核心資產的顯著收益。撇除出售資產的溢利，經常性基本溢利為51.94億元（2024年：52.72億元），反映香港辦公樓租金收入減少及出售資產後的收入流失。

飲料部門（太古可口可樂）應佔溢利為13.18億元（2024年：20.39億元）。撇除非經常性項目後，經常性應佔溢利為13.9億元，與2024年相約。

航空部門應佔國泰集團溢利增加至47.53億元（2024年：44.49億元），受惠於客運需求殷切，載客量創歷史新高。港機集團應佔溢利大幅增長至9.36億元（2024年：3.99億元），主要受惠於維修服務需求強勁。