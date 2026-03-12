證監與廉署就涉內幕交易及貪污採取聯合行動 涉3間持牌法團高層

證監會公佈，與廉政公署於2026年3月10日及11日，代號「Fuse」的聯合行動中，針對涉及貪污成分的內幕交易案採取行動。三家持牌法團（包括兩家證券行及一家對沖基金管理公司）的高層人員為案中的關鍵人物。

在聯合行動期間，證監會與廉署人員搜查合共14個處所，包括該等持牌法團的辦公室，以及被捕人士的住所。廉署亦在行動中拘捕六名男子及兩名女子，年齡介乎35至60歲。被捕人士包括該兩家持牌證券行及該家持牌對沖基金管理公司的高層人員，以及一名中間人。

案情涉嫌指，該等持牌證券行的高層人員收取了該持牌對沖基金管理公司東主提供的超過400萬港元賄款，以換取他們披露多項有關香港上市公司股份配售的機密資料。

該持牌對沖基金管理公司在獲得該等機密資料後，透過在市場上沽空相關股票及╱或訂立股票權益總回報掉期合約，為其管理的對沖基金建立相關股票的短倉。當股份配售計劃公開宣布後，相關股票的股價隨即下跌，而該對沖基金涉嫌從其短倉獲利約3.15億港元。

是次聯合行動源於證監會對涉嫌內幕交易活動進行初步調查時，發現當中可能涉及貪污成分。案件其後轉介廉署就跟涉嫌貪污事宜進行調查，而證監會則集中調查是否違反《證券及期貨條例》下的內幕交易及其他不當行為。

由於調查正在進行，證監會及廉署均不會作出進一步評論。