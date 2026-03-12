國泰航空上調燃油附加費　長途機倍升至1164元　3.18起生效

中東戰火衝擊原油供應，加重航空業界燃油成本開支，日前已預告擬上調燃油附加費的國泰航空﹙0293﹚終於公布細節，短、中、長途航班劃一加逾倍，3月18日起生效。



燃油附加費加逾倍

國泰指出，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍。因此，國泰航空今日﹙12日﹚宣布，將於3月18日﹙三﹚起調整客運燃油附加費。根據現行既定機制，燃油附加費將上調，其中短途航班上調至290元（現為142元）；中程航班上調至541元（現為264元）；長途航班上調至1,164元（現為569元）。

換言之，短途航班加140元、中程航班加277元、長途航班加595元，升幅皆為104%。國泰補充，定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。該公司指更多有關燃油附加費的資訊，可參考此網頁。

國泰集團行政總裁林紹波昨日（11日）表示，國泰快將公布增加航班燃油附加費。（梁鵬威攝）

國泰︰航空燃油價格至超過160美元

國泰日前公布業績，該公司行政總裁林紹波已透露，今年首兩月航空燃油價格約為80多美元水平，但現時升至超過160美元，國泰快將公布燃油附加費調整，務求讓航班繼續有效營運。

林紹波又提到，今年國泰的燃油對沖已達30%，會繼續按照既有機制進行對沖。