蘋果3‧15起降內地「蘋果稅」　騰訊︰令行業振奮

蘋果下調中國App Store的佣金率，降低向中國應用程式開發者收取的軟件及應用內購買交易的費用。與中國監管部門的溝通後，蘋果自3月15日起，適用於內地App Store的iOS及iPadOS佣金率將進行調整。蘋果Apple App內購買及付費App的標準佣金率，將由目前的30%下調至為25%。



至於應用商店小型企業計劃及小程序合作伙伴計劃項下符合條件的Apple App內購買交易佣金率，以及第一年後的自動續費訂閱佣金率，將由目前的15%改為12%。

蘋果表示，會對所有開發者將提供公平透明的條款，並始終為在中國分發應用的開發者提供具有競爭力的應用商店費率，且不會高於其他市場的整體費率。

2025年9月11日，騰訊的標誌在中國北京中國國際服務貿易博覽會（CIFTIS）展位展示。（Reuters）

騰訊 （0700） 表示，關注到在監管部門的大力推動下，蘋果調整了中國區App Store佣金政策，令行業為之振奮。這一變化體現了對中國用戶和廣大開發者呼聲的回應與尊重，是助力數字生態健康發展的積極信號。對騰訊和所有開發者而言，將迎來一個更加開放、共贏的平台環境，有利於激發創新活力，推動科技應用生態的持續繁榮。得益於此，也將一如既往地攜手各方合作夥伴，共同為用戶提供更優質的產品與服務。