吉利汽車半日跌超一成　穿20元大關　遭大行齊齊削價（附目標價）

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-24 12:00

吉利汽車（0175）傳回A上市被當局質疑，並出現盈利下滑，吉利今早股價大瀉，失守20元大關，現跌超12%，報19.72元。

《彭博》引述消息報道，吉利汽車計劃於科創板上市計劃，正被當局質疑其是否擁有足夠高科技。吉利管理層昨日（23日）表示，目前回A上市未有任何新消息，同時上市屬監管機構的決定，亦不便作回應。

此外，吉利汽車公布全年業績，截至去年底止，股東應佔溢利錄得55.33億元（人民幣，下同），按年下跌32%；合共銷售132萬部汽車，按年減少3%；收入錄得921.13億元，按年減少5.4%；其中銷售汽車及相關服務收入錄得838.14億元，按年減少8.7%。

瑞信下調目標價至27元 維持「跑贏大市」評級

瑞信發表研究報告表示，指吉利汽車去年表現遜預期，盈利跌三成，主因銷售及利潤下跌所致。雖然下半年銷售升11%，但純利跌23%。因此降2021至22年盈利預測23.8%至27%，並計入2023年預期，目標價由33元降至27元。

該行又指，吉利增設純電汽車合營「極氪」，公司與母企分別持股51及49%，維持「跑贏大市」評級。

大和下調目標價至22元 評級「持有」

大和發表研究報告指吉利去年每股盈利遜預期，同時公布推出「極氪」新品牌，發展高端電動車，該行擔心公司盈利能力會受新品牌潛在虧損影響。

該行指，將吉利評級由「買入」降至「持有」，目標價由40元降至22元，降今明兩年收入預期8%至10%，以反映芯片供應短缺對汽車生產的潛在影響、均價增長空間有限。同時調降期內每股盈利預期34%，以反映較高銷售開支假設、合營於首3至5年錄虧損的預期。

野村下調目標價至27.8元 評級「買入」

野村發表報告表示，吉利汽車去年度純利按年跌32%，低於該行及市場預期23%，且毛利率亦遜預期；至於去年下半年純利按年跌23%，遠差於該行原先預期之業務復甦。

該行指，將吉利今明兩年每股盈利預測下調24%，以反映毛利率及銷售及行政開支差過預期，但料其今年度每股盈利已大致回復至2019年度水平，維持其「買入」評級，目標價由33.6元降至27.8元。