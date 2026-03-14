伊朗局勢｜摩根大通一年來首看好美元　因「審慎的保險」

隨著中東戰爭推高能源成本並威脅全球經濟成長前景，摩根大通外匯策略師一年來首次看好美元。

「時間如今已成為宏觀經濟前景的敵人：能源價格高企的時間越長，對市場的拖累就越深、越持久，」Meera Chandan和Arindam Sandilya領導的摩根大通團隊周五在一份報告中寫道。「在債市和股市都承壓的情況下，美元成為各類資產中最佳的防禦性選擇」。

短短兩周內，受美國和以色列對伊朗發動空襲影響，油價出現歷史性飆升，徹底顛覆了投資者對今年通膨和經濟活動的預期。儘管美元兌彭博追蹤的16種主要貨幣均走強，美債和美股卻同步下跌。

分析師指出，石油運輸要道霍爾木茲海峽幾近關閉是摩根大通對美元立場轉變的關鍵因素。與全球油價緊密相關的經濟體貨幣——例如美元、加元和澳元——自戰爭爆發以來表現優於其他貨幣。歐元和亞洲各國貨幣面臨的風險最大。

摩根大通表示，他們對美元的看好反映的是「審慎的保險」，而不是對美元基本面的高度信心。該行建議交易員持有美元，而不是歐元、英鎊和瑞典克朗等一籃子能源依賴型貨幣。

美元指數升至100以上，而美元兌日圓則逼近160水平。