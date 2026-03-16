耀才停牌　收購要約月底到期

撰文：黃捷
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耀才(1428) 今日(16日)上午九時正起短暫停止買賣，原因待公布。因此與該公司有關的所有結構性產品亦將同時短暫停止買賣。

耀才早前宣布賣盤予螞蟻集團，收購要約截止日期已延長至2026年3月25日。

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