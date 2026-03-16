每股不足7毫賣盤　毛記葵涌再爆炒！　早段升逾倍高見3.41元

《100毛》母企毛記葵涌（1716）賣盤，大股東姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）持有的65%股權，出售予內地環保科技界商人馬黎陽，每股作價0.6963元，合共1.22億元。

毛記葵涌今早開市再爆炒，升逾三成，報2.19元，市值升至5.9億元，遠超過要約作價。不過，該股升勢未止，最新報3.41元，升105%，成交破億元，而市值也升至9.2億。

新主為清華大學博士

毛記葵涌新主為擁有清華大學博士學位的馬黎陽，通告指，他於投資及營運中國境內從事含重金屬固體有害廢棄物潔淨利用及無害化環保處理的高新科技環保企業方面擁有14年經驗。彼亦自2019年5月至今擔任清華蘇州環境創新研究院有害廢棄物處理技術聯合研究中心主任。

通告又指，馬黎陽有意於緊隨完成後繼續經營集團之現有主要業務，但補充其亦有意檢討集團之營運及業務活動，以制訂集團之長遠業務策略。

萬華媒體上周清倉

值得一提，持股毛記葵涌的萬華媒體（0426）上周五（13日）在公開市場出售合共1,200萬股毛記葵涌（1716.HK）股份，總代價約1880萬元，平均售價約為每股1.567元。

完成上述交易後，萬華媒體不再持有毛記葵涌股份任何權益。