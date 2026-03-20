投資新手攻略｜一文教你揀投資平台及賺取免費股票獎賞

股票市場充滿機遇，但面對全球數以千計的上市企業，資訊爆炸令投資新手無所適從，盲目跟風隨時淪為市場「韭菜」。不少人認為銀行戶口純粹用來出糧，投資理財應該另覓途徑。加上「在銀行買賣股票一定貴」的既定印象，往往限制了新手接觸更多個人化投資資訊的機會。其實投資不能只看表面，不同平台的收費名目五花百門，未必完全相同，不花時間仔細比較，可能未必知實際上係平定貴。



明白投資新手未必有相關既知識同時間去慢慢比較，恒生銀行特別為18至30歲客戶，推出專屬的SimplyStock股票投資方案，不單提供非常低成本的入市渠道，更配合一系列教學影片、文章與專業投資數據，以支援投資新手。

SimplyStock及部份證券商收費比較

假設每月用SimplyStock進行5次港股交易及5次美股交易，每次交易金額為港幣等值1萬。

*收費資料以2026年3月11日之現行收費為例子

凡介乎18至30歲的恒生銀行客戶，無需預先登記，即可透過SimplyStock以每月30港元，隨時在香港、美國及A股三大市場，享受$0佣金及$0存倉費優惠，且每月交易額上限高達30萬港元。SimplyStock貫徹「無交易、無收費」原則，若當月沒有進行任何買賣，客戶完全無需繳付該月費，亦不必擔心隱藏的存倉費負擔，擺脫傳統銀行的收費限制，投資更靈活有彈性。

仲有特設SimplyStock頁面，方便即時查閱交易額。

大數據智能導航 參考贏家策略

不少投資者生活繁忙，難以投入大量時間心機「做功課」作出選股抉擇，做完分析，市場又有所轉變，的確白費心機。銀行為客戶在數據上提供支援，恒生銀行的「恒生投資快」平台利用大數據分析，向用戶提供精簡易用及具參考價值的資訊，例如「熱門選股趨勢」、「頭5%獲利最多之恒生投資者股票選擇」、「焦點板塊」以及「與你相似的投資者股票選擇」等，讓缺乏經驗的新手，參考市場高手的佈局。另外，平台內置「證券 101」系列，提供豐富的教學影片與專業文章，深入淺出地講解ETF、窩輪及牛熊證等不同金融工具。

查看熱門選股排名，一app掌握實時資訊，包括股價、買入/沽出量以及活躍股票動向。

查閱「頭5%獲利最多之恒生投資者股票選擇」，排名每日更新三次，時刻緊貼數據資訊。

針對於希望更進一步的投資者，平台亦提供「選股快」功能，內置逾百種選股條件，甚至包括ETF專屬篩選策略，讓用戶能根據個人風險偏好與市場趨勢，精準定位投資目標。同時透過「輪證情報」掌握即時資訊與數據，敏銳捕捉市場波動，讓投資策略更具深度。

平台內置100+選股條件，投資者按需要自訂心水策略，投資佈局更個人化。

除$0佣金之外，由即日起至2026年3月31日，全新恒生銀行優越私人理財/優越理財/優進理財客戶開立證券戶口，「全面理財總值」增長金額達港幣1,000及符合買賣港股所需條件，可享價值約港幣200元*的指定港股ETF；新開戶3個月內完成首單股票交易，更可多賞價值約美元70*的指定美股。攞齊免費指定港股及美股，就可以免費賺咗大約港幣700元 。每完成一項股票交易後，登入「恒生投資快」手機應用程式玩擦擦卡，有機會獲得股票佣金券於下次交易時使用，最高面值港幣888。SimplyStock 客戶超出每月免佣交易額的交易，更可獲得額外的必中獎賞，於下一項交易指示享佣金減免，降低投資成本。

*股票大約價值以2025年12月10日收市股價計算。

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優惠詳情︰https://cms.hangseng.com/cms/emkt/pmo/grp03/p04/chi/index.html?view=d2g

投資涉及風險。優惠及服務受條款及細則約束。

(資料及相片由客戶提供)