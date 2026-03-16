業績超預期　寧德時代升逾6%再創上市新高

寧德時代H股﹙3750﹚午後漲近逾6%，報659.5元，股價創上市新高。

中金研報指，寧德時代去年收入4237.02億元，按年增17%；歸母淨利722.01億元，按年增42.3%；扣非淨利645.08億元，隆鼻增43.4%。受益於全球份額的穩步提升和盈利水平的持續改善，公司2025年業績超出市場預期。考慮到公司2026年新產能釋放及電池漲價或進一步推高單位盈利，中金上調寧德時代2026年盈利預測至959.8億元，引入2027年盈利預測1202.2億元；對應上調A股目標價10.1%至490元，上調港股目標價12.1%至650港元，維持「跑贏行業」評級。

華興證券研報指出，寧德時代4Q25歸母淨利潤231.7億元(同按月+57.1%/+24.9%)，超出市場預期。2025年下半年以來，公司維持接近滿產狀態，全年產能利用率達到96.9%；疊加交付規模擴大釋放的規模效益助力4Q25利潤率大幅度提升。儘管單瓦時收入下滑，但公司依靠其價格傳導機制、產品創新迭代和降本增效等多項措施維持了動力和儲能電池毛利率的穩定。根據年報，寧德2025年海外收入為1,296.4億元，佔比30.6%，海外業務的毛利率為31.4%，高於國內業務的24.0%。隨着海外產能逐步落地，海外收入佔比有望進一步提高並提升公司利潤率。維持對其24倍2026年P/E 的估值，並得到最新目標價為494.00元，重申「買入」評級。