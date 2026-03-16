伊朗局勢｜高盛憂若霍爾木茲海峽被封兩個月　將衝擊海灣國家經濟

美國及以色列攻擊伊朗後，後者宣布要封鎖霍爾木茲海峽，並且攻擊有意通過海峽的商船，導致油價高企。高盛警告若衝突持續至4月，霍爾木茲海峽封鎖兩個月，部分海灣國家的經濟將陷入「世紀崩盤」般的深度衰退，並將是自1990年代以來最嚴重的經濟衝擊。



料卡塔爾及科威特經濟收縮14%

高盛經濟學家Farouk Soussa最新情境模擬指出，假設地緣衝突持續到4月且霍爾木茲海峽關閉兩個月，卡塔爾與科威特今年國內生產總值（GDP）將分別萎縮14%，創兩國自1990年代初海灣地緣衝突以來最嚴重的衰退紀錄。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

至於沙特阿拉伯和阿聯酋的情況會稍好，因兩國有能力將石油運輸從關鍵的霍爾木茲海峽改道。但即使如此，兩國GDP預計仍將分別下降約3%和5%，這將是自2020年新冠疫情以來最嚴重的經濟衝擊。

Farouk Soussa表示：「對多數海灣經濟體而言，這場衝突短期內的衝擊甚至超過新冠疫情。當塵埃落定後，它們能夠重建復甦，但衝突對市場信心留下的創傷仍有待觀察。」

受海峽封鎖、沙特與阿聯酋等國產量中斷影響，布蘭特原油已突破每桶100美元。分析認爲，若供應鏈中斷持續，卡塔爾、科威特、巴林等石油經濟體將首當其衝、受損最慘烈。而在非石油部門，海灣國家可能面臨更廣泛的衝擊，因為從房地產到旅遊和投資等各行各業都受到影響。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

高油價下沙特狀況或最穩健

不過，高油價可能反而紓緩部分國家的財政壓力。外電引述接受採訪的多位經濟學家均認為，若衝突長期化，沙特的表現可能最為穩健。該國成功抵禦了伊朗多數襲擊，領空與商業活動基本保持開放，受到的干擾有限。

阿布扎比商業銀行的Monica Malik與牛津經濟研究院的Azad Zangana指出，若現狀持續，沙特短期內最大風險將是收入下降導致一季度財政赤字擴大。

但多數經濟學家表示，若油價與出口維持高位，2026年沙特財政赤字規模反而可能小於衝突前預期，表現優於預期。